Победный матч Реала с Ювентусом стал особенным для Куртуа

Бельгийский голкипер провел свой юбилейный поединок за мадридскую команду.
Сегодня, 10:36       Автор: Игорь Мищук
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Реал накануне одержал минимальную победу 1:0 над Ювентусом в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.

Это матч стал юбилейным для голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который защищал ворота команды уже в 300-м поединке.

Читай также: Реал минимально одолел Ювентус

Кроме того, 33-летний бельгиец провел свой 119 поединок без пропущенных мячей, что является четвертым показателем в истории клуба, сообщает журналист Педро Мартин.

Больше "сухих" матчей только у Икера Касильяса (264 из 725), Франсиско Буйо (182 из 456) и Мигеля Анхеля (133 из 346).

А в процентном соотношении Куртуа находится на втором месте, не пропустив в 39,7% своих матчей. Выше показатель только у Буйо - 39,9%.

Ранее сообщалось, что Реал определился с судьбой защитника Давида Алабы.

