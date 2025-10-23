Победный матч Реала с Ювентусом стал особенным для Куртуа
Реал накануне одержал минимальную победу 1:0 над Ювентусом в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.
Это матч стал юбилейным для голкипера "сливочных" Тибо Куртуа, который защищал ворота команды уже в 300-м поединке.
Кроме того, 33-летний бельгиец провел свой 119 поединок без пропущенных мячей, что является четвертым показателем в истории клуба, сообщает журналист Педро Мартин.
Больше "сухих" матчей только у Икера Касильяса (264 из 725), Франсиско Буйо (182 из 456) и Мигеля Анхеля (133 из 346).
А в процентном соотношении Куртуа находится на втором месте, не пропустив в 39,7% своих матчей. Выше показатель только у Буйо - 39,9%.
