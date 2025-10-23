iSport.ua
Русский Українська
Футбол

АПЛ презентовала новый зимний мяч

Впервые новинку используют в 11-м туре в начале ноября.
Сегодня, 13:33       Автор: Игорь Мищук
АПЛ представила новый зимний мяч / Getty Images
АПЛ представила новый зимний мяч / Getty Images

Английская Премьер-лига представила новый зимний мяч, который команды будут использовать в сезоне-2025/26.

Новинка от технического партнера Puma выполнена в ярко-желтом цвете с оттенками розового.

Читай также: Манчестер Юнайтед впервые за 30 лет забил Ливерпулю быстрый гол

Как сообщает официальный сайт АПЛ, впервые новый мяч будет использован в матче 11-го тура чемпионата между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед, который состоится 8 ноября.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на то, кто выиграет АПЛ в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Ярмолюк получил одну из лучших оценок в игре Брентфорда с Вест Хэмом Ярмолюк получил одну из лучших оценок в игре Брентфорда с Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Эвертоном с Миколенко
Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча
"Это сейчас самое важное": Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций "Это сейчас самое важное": Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций

Видео

В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет
В НБА случился самый результативный дебютный матч игрока за последние 65 лет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа16:36
Капитан Челси получил памятный презент в честь юбилейного матча
Лига конференций15:58
"Это сейчас самое важное": Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций
Бокс15:27
"Уже дважды меня побеждал": Джошуа ответил, возможен ли третий бой с Усиком
Бокс14:56
Чисора спрогнозировал быстрый исход боя Паркер - Уордли
Европа14:32
Ливерпуль потерял на несколько недель новичка
Европа13:59
Звезда Баварии возобновил тренировки после тяжелой травмы
Европа13:33
АПЛ презентовала новый зимний мяч
Бокс12:59
"Скоро увидимся": Паркер отреагировал на решение Усика по поводу следующего соперника
Бокс12:35
Бокс: расписание боев
Бокс12:28
"Я в двух шагах": Уордли рассказал о главной мотивации на бой с Паркером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK