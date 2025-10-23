АПЛ презентовала новый зимний мяч

Впервые новинку используют в 11-м туре в начале ноября.

Английская Премьер-лига представила новый зимний мяч, который команды будут использовать в сезоне-2025/26.

Новинка от технического партнера Puma выполнена в ярко-желтом цвете с оттенками розового.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, впервые новый мяч будет использован в матче 11-го тура чемпионата между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед, который состоится 8 ноября.

