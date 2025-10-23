iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Манчестер Сити запустил собственный Youtube-канал

Эрлинг Холанд решил рассказать о своих буднях.
Вчера, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд объявил о создании собственного Youtube-канала.

Форвард не стал рассказывать, что собирается постить на своем канале. Но уже есть первое видео, где Эрлинг просто рассказывает о своей ежедневной рутине.

Рад поделиться кое-чем новеньким. Мой официальный канал YouTube уже запущен! Смотрите и не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться

На момент написания этой новости на канал были подписаны чуть более 25 тысяч человек, а первое видео набрало более пяти тысяч просмотров.

Напомним, что в текущем сезоне Холанд демонстрирует невероятную статистику, забив 18 голов в 15 матчах.

Ранее также сообщалось, что экс-вратарь Манчестер Сити завершил карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Гию присоединился к Мбаппе и Холанду в бомбардирском показателе Лиги чемпионов Гию присоединился к Мбаппе и Холанду в бомбардирском показателе Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд сделал хет-трик и устанавливает мировой рекорд Эрлинг Холанд сделал хет-трик и устанавливает мировой рекорд
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
Три скандинава или Мбаппе: кто лучший игрок тура в Лиге чемпионов? Три скандинава или Мбаппе: кто лучший игрок тура в Лиге чемпионов?

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Лига конференций23:54
Динамо потерпело разгром от Самсунспора
Лига конференций23:25
Зинченко травмировался в матче с Порту
Лига конференций22:55
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Бокс22:52
Фьюри поделился мыслями о возобновлении карьеры
Лига Европы22:27
Лион оказался под угрозой технического поражения в Лиге Европы
Лига конференций22:13
Шахтер - Легия: обзор матча Лиги конференций
Другие страны21:50
Бекхэм - о Месси: Мы привели в Майами лучшего
Лига конференций21:43
Шахтер проиграл Легии на последних минутах
Лига конференций21:30
Самсунспор - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK