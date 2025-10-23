Звезда Манчестер Сити запустил собственный Youtube-канал

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд объявил о создании собственного Youtube-канала.

Форвард не стал рассказывать, что собирается постить на своем канале. Но уже есть первое видео, где Эрлинг просто рассказывает о своей ежедневной рутине.

Рад поделиться кое-чем новеньким. Мой официальный канал YouTube уже запущен! Смотрите и не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться

На момент написания этой новости на канал были подписаны чуть более 25 тысяч человек, а первое видео набрало более пяти тысяч просмотров.

Напомним, что в текущем сезоне Холанд демонстрирует невероятную статистику, забив 18 голов в 15 матчах.

Ранее также сообщалось, что экс-вратарь Манчестер Сити завершил карьеру.

