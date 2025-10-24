iSport.ua
Футбол

Лучший бомбардир Борнмута в сфере интересов Ливерпуля

Также Челси и Бавария вступили в гонку за Семеньо.
Сегодня, 07:21       Автор: Валентина Чорноштан
Энтойн Семеньо / Getty Images
Ливерпуль заинтересовался форвардом Борнмута Энтони Семеньо, сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, сейчас Энтони Семеньо является лучшим бомбардиром Борнмута, однако за игроком также следят Челси и мюнхенская Бавария.

Борнмут, если и рассматривает продажу футболиста, то только летом, в зимнее трансферное окно клуб не намерен отпускать ганского нападающего.

Читай также: Ливерпуль потерял на несколько недель новичка

Добавим, что Борнмут готов продать игрока за 75 миллионов фунтов или даже больше, если Семеньо продолжит регулярно забивать.

В текущем сезоне АПЛ Энтони Семеньо принял участие в восьми матчах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси борнмут Бавария Мюнхен

