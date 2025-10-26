iSport.ua
Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре

Трубин достиг отметки рекордсмена среди украинцев в Португалии.
Сегодня, 09:54
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

В субботу, 25 октября, Бенфика выиграла Ароку со счётом 5:0. На матче с самого начала присутствовал голкипер Анатолий Трубин. Этот матч для украинца стал 67-м, тем самым вратарь повторил статистику рекордсмена Сергея Кандаурова.

По имеющейся информации, бывший полузащитник Сергей Кандауров ранее выступал за Бенфику и провёл такое же количество игр, что и Трубин - 67 матчей.

На втором месте по количеству проведённых матчей за португальские команды находится Богдан Милованов (37 игр), а на третьем и четвёртом Роман Яремчук (26) и Орест Лебеденко (25). Скорее всего, в конце чемпионата к этому списку присоединится Георгий Судаков.

Читай также: "Говорит, что уровень здесь выше": Трубин рассказал, как Судаков адаптируется в Бенфике

Также матч против Ароки стал 30-м сухим матчем Трубина в чемпионате.

