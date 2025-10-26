iSport.ua
Манчестер Юнайтед заинтересовался ветераном Барселоны

МЮ хочет подписать 37-летнего Левандовски как свободного агента.
Сегодня, 14:23
Роберт Левандовский / Getty Images

Манчестер Юнайтед заинтересовался 37-летним Робертом Левандовским. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, Манчестер Юнайтед рассматривает подписание польского нападающего только как свободного агента. Покупать Левандовского "красные дьяволы" не планируют.

Помимо этого, Манчестер Юнайтед хочет приобрести полузащитника мюнхенской Баварии.

Добавим, что контракт Левандовского с Барселоной рассчитан до лета 2026 года. Информации о продлении контракта пока нет.

За этот сезон Роберт Левандовский провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола, однако без результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

