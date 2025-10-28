iSport.ua
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе

Лучано Спаллетти готов возглавить туринскую команду.
Сегодня, 20:50       Автор: Игорь Мищук
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Бывший наставник сборной Италии Лучано Спаллетти вскоре может быть назначен на пост главного тренера Ювентуса.

Как сообщает журналист Николо Скира, ради работы в туринском клубе 66-летний специалист за последние несколько недель отклонил выгодные предложения от Фенербахче, Аль-Иттихада и Аль-Садда.

Читай также: Ювентус начал предварительные переговоры с новым тренером

Отмечается, что на данный момент переговоры "бьянконери" с потенциальным тренером по поводу будущего сотрудничества находятся на продвинутой стадии.

Последней клубной работой в карьере Спаллетти был Наполи, который он возглавлял с 2021 по 2023 год и завоевал с командой чемпионство в сезоне-2022/23.

Во главе Ювентуса Спаллетти должен будет заменить Игора Тудора, который ранее был отправлен в отставку.

Напомним, что сейчас Ювентус занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в восьми сыгранных матчах.

