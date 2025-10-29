Винисиус официально извинился за свое поведение в Эль-Классико

Вингер Реала Винисиус Жуниор принес свои извинения за поведение в Эль-Классико.

Напомним, что бразилец был очень недоволен своей заменой и повздорил с Хаби Алонсо.

В своих социальных сетях Винисиус объяснил свое поведение страстью и желанием победить, а также отметил, что уже извинился перед клубом и партнерами.

Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками Реала за свою реакцию на замену в класико. Я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки и хочу еще раз извиниться перед своими партнерами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх, я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Мой дух соперничества рождается из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо Реала, как я это делал с первого дня

При этом многие обратили внимание, что в своем послании бразилец ничего не сказал о главном тренере. Предполагается, что между ними все еще натянутые отношения.

Ранее также сообщалось, что для Эндрика нашелся новый клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!