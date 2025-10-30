Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру
Забил важный гол после выхода со скамейке запасных.
В среду, 29 октября, Рома обыграла Парму со счётом 2:1. Победный гол забил вышедший на поле на 73-й минуте матча Артем Довбик, отличившийся на 81-й минуте.
За примерно 17 минут на поле Довбик сделал 1 удар по воротам из пределов штрафной в створ, 1 успешную попытку дриблинга, выиграл 1 из 3 дуэлей, сделал 1 подбор, допустил 3 потери и выполнил 4 из 5 точных передач (80%).
Статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку 7,1, а Sofascore - 7,5.
Добавим, что украинский форвард получил пятую по величине оценку среди игроков Ромы.
