iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру

Забил важный гол после выхода со скамейке запасных.
Сегодня, 13:57       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В среду, 29 октября, Рома обыграла Парму со счётом 2:1. Победный гол забил вышедший на поле на 73-й минуте матча Артем Довбик, отличившийся на 81-й минуте.

За примерно 17 минут на поле Довбик сделал 1 удар по воротам из пределов штрафной в створ, 1 успешную попытку дриблинга, выиграл 1 из 3 дуэлей, сделал 1 подбор, допустил 3 потери и выполнил 4 из 5 точных передач (80%).

Статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку 7,1, а Sofascore - 7,5.

Читай также: Довбик помог Роме обыграть Парму

Добавим, что украинский форвард получил пятую по величине оценку среди игроков Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Довбик помог Роме обыграть Парму Довбик помог Роме обыграть Парму
Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ
Рома с Довбиком минимально обыграла Сассуоло Рома с Довбиком минимально обыграла Сассуоло
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА15:40
Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени
Украина15:15
Кубок Украины: Феникс-Мариуполь вышел в четвертьфинал, онлайн-трансляция матча Металлист 1925 - Агробизнес
Украина15:11
Сборная Украины по хоккею объявила расписание матчей на ноябрь
Европа15:02
Ливерпуль, установив исторический антирекорд в Кубке Лиги
Украина15:00
Аматорский Агротех лишь в серии пенальти проиграл в 1/8 финала Кубок Украины
Европа14:45
Опытный защитник может покинуть Боруссию следующим летом
Формула 114:15
Ферстаппен оценил шансы на свое чемпионство в сезоне F1
Европа14:04
Тренер Ливерпуля признает проблемы в команде после поражения в Кубке лиги
Европа13:57
Артем Довбик отличился в матче Серии А и получил высокую оценку за игру
Европа13:35
Полузащитник ПСЖ отказался от АПЛ и останется в Париже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK