Конкурент Довбика оказался в лазарете Ромы

У украинца будет больше игрового времени.
Вчера, 22:51       Автор: Антон Федорцив
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Итальянская Рома понесла кадровые потери после 9-го тура Серии A. Форвард Эван Фергюсон получил травму, сообщает Pazzi Di Fanta.

Ирландец вышел в старте "волков" на Парму, но был заменен на 7-й минуте. Медики диагностировали у Фергюсона растяжение связок правой лодыжки. Скорее всего, он пропустит ближайшие поединки Ромы.

В нынешнем сезоне Фергюсон провел 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Нападающий принадлежит английскому Брайтону. Арендное соглашение с "чайками" рассчитано до лета.

Тем временем туринский Ювентус назначил нового тренера вместо хорвата Игоря Тудора.

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
