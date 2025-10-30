Конкурент Довбика оказался в лазарете Ромы

У украинца будет больше игрового времени.

Итальянская Рома понесла кадровые потери после 9-го тура Серии A. Форвард Эван Фергюсон получил травму, сообщает Pazzi Di Fanta.

Ирландец вышел в старте "волков" на Парму, но был заменен на 7-й минуте. Медики диагностировали у Фергюсона растяжение связок правой лодыжки. Скорее всего, он пропустит ближайшие поединки Ромы.

В нынешнем сезоне Фергюсон провел 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Нападающий принадлежит английскому Брайтону. Арендное соглашение с "чайками" рассчитано до лета.

Тем временем туринский Ювентус назначил нового тренера вместо хорвата Игоря Тудора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!