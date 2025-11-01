Арсенал установил рекорд АПЛ по голам с угловых

"Канониры" забили восемь голов в десяти турах.

Арсенал установил новый рекорд АПЛ.

Команда Артеты открыла счет в матче с Бернли после подачи углового. Гол на свой счет записал Виктор Дьекереш.

Для "канониров" этот гол стал восьмым мячем с углового после десяти туров текущего сезона - это рекорд АПЛ.

Ранее ни одна команда не забивала столько голов со стандартов в первых десяти турах чемпионата.

