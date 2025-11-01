iSport.ua
Дайч раскритиковал судей после ничьей с МЮ

Специалист уверен, что гол был забит с нарушением.
Сегодня, 19:40
Шон Дайч / Getty Images
Главный тренер Ноттингема Шон Дайч недоволен судейской работой.

По мнению специалиста, первый гол манкуанианцев в десятом туре был забит после грубой судейской ошибки.

Я смотрел повтор. Против нас приняли два неправильных решения. Судьи назначили угловые, которых не было: один на прошлой неделе, другой – на этой. Это по-настоящему плохое решение.

Это на многое влияет. Мы отчаянно боремся за то, чтобы подняться в таблице

Напомним, что "лесники" закончили матч с МЮ результитавной ничьей.

 

