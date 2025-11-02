iSport.ua
Милан хочет подписать игрока сборной Украины уже зимой

Артем Довбик считается идеальным усилением.
Сегодня, 16:05       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть Рим уже зимой, пишет  Milanreports.

Милан считает украинца идеальным усилением позиции форварда. А потому "россонери" готовы провернуть трансфер уже в зимнее ТО.

Ради этой сделки Милан готов даже пойти на обмен, отдав Роме Сантьяго Хименеса.

Если же с Ромой не удастся договориться, "россонери" также следят и за другими кандидатами - Джонатоном Буркартом и Хоакин Паничелли.

Отметим, что у Довбика всего два гола в 13 матчах сезона, а у Хименеса - один в 11-ти.

Ранее также сообщалось, что Дженоа определилась с кандидатами на пост тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

