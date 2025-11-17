Довбик объяснил, почему у нападающих сборной Украины не идет игра

Нападающий сборной Украины Артём Довбик рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются форварды национальной команды.

"Не то чтобы нас держат защитники, но у нас на каждой позиции такие игроки… Думаю, сейчас уже не нас держат, а других. Видят, что нападающие не забивают в сборной. Я вообще последний раз забивал Чехии год назад.

Хочется забивать за сборную, потому что это совсем другие эмоции, но есть то, что есть. Я стараюсь на этом не зацикливаться и надеюсь, что в следующих важных матчах буду приносить пользу", — сказал Довбик.

Напомним, что в последнем матче "сине-жёлтых" забивали игроки полузащиты - Александр Зубков и Алексей Гуцуляк.

