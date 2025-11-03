Всего одно касание. Неудачный выход Довбика в игре с Миланом

В воскресенье, 2 ноября, прошёл матч 10-го тура чемпионата Италии: Милан принимал Рому. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу "россонери".

Артем Довбик вышел на поле на 77-й минуте. За это время украинский форвард лишь один раз коснулся мяча и выполнил одну точную передачу в штрафную соперника.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в 6.1 и 6.5 балла соответственно.

Следующим соперником Ромы станет Рейнджерс в рамках Лиги Европы. Матч состоится 6 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!