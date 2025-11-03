Барселона положила глаз на бомбардира из Лиги 1

Скауты испанской Барселоны обратили внимание на чемпионат Франции. На радар "блаугранас" попал нападающий местного Страсбурга Хоакин Паничелли, сообщает Mundo Deportivo.

Забивной аргентинец заинтересовал каталонцев. Паничелли попал в шорт-лист гранда после форварда испанского Леванте Эттой Эйонгом. Барса стремится найти долговременную замену ветерану Роберту Левандовски.

Паничелли ранее выступал в чемпионате Испании за Мирандес и Алавес. Летом он перебрался в Лигу 1. В этом сезоне форвард провел 14 поединков во всех турнирах, в которых оформил 10 голов.

Кстати, накануне Барселона уверенно обыграла Эльче в Ла Лиге.

