Флик раскрыл кадровую ситуацию внутри Барселоны

Главный тренер Барселоны Ханси Флик перед матчем против Атлетик Бильбао, который пройдёт 22 ноября, рассказал о физическом состоянии футболистов перед субботней игрой.

У Маркуса температура, и он отсутствовал вчера и сегодня. Сомневаюсь, сможет ли он выйти на поле в субботу. Но хорошая новость в том, что Рафинья вернётся, и мы посмотрим, что он сможет нам дать. Десять, пятнадцать минут... Посмотрим, но его возвращение — это большой шаг.

Также тренер каталонской команды высказался о Педри:

"Не знаю, шаг за шагом. Мы не оказываем на него никакого давления, но он хорошо тренируется, и прогресс заметен. Мы рады и надеемся, что он скоро вернётся. Не знаю, будет ли это в игре против Челси или нет, посмотрим".

Напомним, что матч с Челси пройдёт в рамках Лиги чемпионов во вторник, 25 ноября. Ранее сообщалось когда Барселоне разрешат провести матч Лиги чемпионов на обновленном Камп Ноу.

