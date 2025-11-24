Хавбек Арсенала ворвался в топ-5 бомбардиров АПЛ

Стал автором 400-го хет-трика в истории Премьер-лиги.

В воскресенье, 23 ноября, Арсенал выиграл у Тоттенхэма со счётом 4:1. Хет-трик оформил хавбек Эберечи Эзе, благодаря чему вошёл в топ-5 рейтинга игроков АПЛ по количеству результативных действий в чемпионате в 2025 году.

Отмечается, что лишь трое футболистов АПЛ совершили больше результативных действий в календарном году: Эрлинг Холанд (25), Мохамед Салах (23) и Бриан Мбемо (21). Кроме того, столько же результативных действий имеет Антуан Семеньо (18).

Хет-трик Эзе в матче 12-го тура также стал 400-м хет-триком в истории АПЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний англичанин отметился 4 голами и 2 голевыми передачами в 11 матчах АПЛ.

Детали матча Арсенал – Тоттенхэм можете почитать здесь.

