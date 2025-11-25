iSport.ua
Футбол

Ливерпуль вступил в переговоры по звезде середняка АПЛ

"Красные" готовят трансферную бомбу.
Сегодня, 12:08       Автор: Антон Федорцив
Антуан Семеньо / Getty Images
Антуан Семеньо / Getty Images

Лидер английского Борнмута Антуан Семеньо всерьез заинтересовал Ливерпуль. Чемпион Англии настроен подписать нападающего в зимнее окно, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Мерсисайдцы начали переговорный процесс по трансферу. "Вишни" якобы прописали клаусулу в контракте Семеньо в размере 65 млн фунтов. Еще ориентировочно 5 млн Борнмут стремится получить в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Семеньо провел 12 поединков во всех турнирах, в которых оформил 6 голов и отдал 3 ассиста. Договор вингера с "вишнями" действует до лета 2030 года. В январе 2023-го Бристоль Сити получил за него 10,25 млн евро.

Тем временем ливерпульский Эвертон одолел Манчестер Юнайтед вдесятером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут Антуан Семеньо

