Лацио - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 04.01.2026
В воскресенье, 4 января, Лацио принимал на своем поле Наполи в матче 18-го тура итальянской Серии А.
Команда Антонио Конте одержала уверенную победу над римлянами, обыграв соперника со счетом 2:0.
Неаполитанцы еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два мяча, которое сохранилось до конца встречи. Сначала на 13-й минуте Леонардо Спинаццола замкнул подачу с правого фланга, а после Амир Ррахмани отличился ударом головой после навеса со штрафного. В обоих эпизодах им ассистировал Маттео Политано.
Ближе к концу матча Лацио остался в меньшинстве, когда вторую желтую карточку заработал Тиджани Нослин, а под занавес поединка Адам Марушич и Паскуале Мадзокки еще и устроили потасовку, к которой подключились и другие игроки. Как следствие - удаление обоих зачинщиков.
Наполи с 37 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Милана на один балл. Лацио идет на девятой позиции, имея в своем активе 24 пункта.
Статистика матча Лацио - Наполи 18-го тура чемпионата Италии
Лацио - Наполи 0:2
Голы: Спинаццола, 13, Ррахмани, 32
Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 1.67
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 5 - 14
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 2 - 6
Фолы: 10 - 13
Лацио: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини (Лаццари, 62), Катальди (Белахьян, 71), Гендузи, Башич, Канчельери (Исаксен, 71), Нослин, Дзакканьи (Педро, 87).
Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани (Буонджорно, 79), Жезус, Политано, Лоботка, МакТоминей, Спинаццола (Гутьеррес, 79), Нерес (Мадзокки, 70), Хойлунд (Ланг, 86), Элмас (Амброзино, 86).
Предупреждения: Дзакканьи, Катальди, Нослин, Романьоли - Ррахмани.
Удаления: Нослин, 81 (вторая желтая), Марушич, 88 (прямая красная) - Мадзокки, 88 (прямая красная).
