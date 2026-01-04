iSport.ua
Лацио - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 04.01.2026

Неаполитанцы сделали результат в поединке еще в первом тайме.
Сегодня, 15:48       Автор: Игорь Мищук
Наполи обыграл Лацио / Getty Images
Наполи обыграл Лацио / Getty Images

В воскресенье, 4 января, Лацио принимал на своем поле Наполи в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Команда Антонио Конте одержала уверенную победу над римлянами, обыграв соперника со счетом 2:0.

Читай также: Рома с Довбиком потерпела гостевое поражение от Аталанты

Неаполитанцы еще в первом тайме оформили комфортное преимущество в два мяча, которое сохранилось до конца встречи. Сначала на 13-й минуте Леонардо Спинаццола замкнул подачу с правого фланга, а после Амир Ррахмани отличился ударом головой после навеса со штрафного. В обоих эпизодах им ассистировал Маттео Политано.

Ближе к концу матча Лацио остался в меньшинстве, когда вторую желтую карточку заработал Тиджани Нослин, а под занавес поединка Адам Марушич и Паскуале Мадзокки еще и устроили потасовку, к которой подключились и другие игроки. Как следствие - удаление обоих зачинщиков.

Наполи с 37 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Милана на один балл. Лацио идет на девятой позиции, имея в своем активе 24 пункта.

Статистика матча Лацио - Наполи 18-го тура чемпионата Италии

Лацио - Наполи 0:2

Голы: Спинаццола, 13, Ррахмани, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 1.67
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 5 - 14
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 2 - 6
Фолы: 10 - 13

Лацио: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини (Лаццари, 62), Катальди (Белахьян, 71), Гендузи, Башич, Канчельери (Исаксен, 71), Нослин, Дзакканьи (Педро, 87).

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани (Буонджорно, 79), Жезус, Политано, Лоботка, МакТоминей, Спинаццола (Гутьеррес, 79), Нерес (Мадзокки, 70), Хойлунд (Ланг, 86), Элмас (Амброзино, 86).

Предупреждения: Дзакканьи, Катальди, Нослин, Романьоли - Ррахмани.

Удаления: Нослин, 81 (вторая желтая), Марушич, 88 (прямая красная) - Мадзокки, 88 (прямая красная).

