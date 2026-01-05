Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы
Барселона забила в 39 матчах чемпионата подряд, сообщает Opta Sports.
Накануне в рамках 18-го тура Ла Лиги Барселона обыграла Эспаньол со счётом 2:0.
Этот матч стал для каталонской команды 39-м подряд, в котором ей удалось отличиться. В последний раз подопечные Флика уходили с поля без забитых мячей 15 декабря 2024 года.
39 - FC Barcelona have scored in each of their last 39 LaLiga games (105 goals), the best current streak of any team in Europe's top five leagues. Unstoppable. pic.twitter.com/iMk67SFFzq— OptaJose (@OptaJose) January 3, 2026
На данный момент Барселона занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков.
Также в рамках 18-го тура Ла Лиги украинцы зажгли на Балеарах, стали известны оценки Ваната и Цыганкова.
