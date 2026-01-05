iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы

Не уходять с поля без гола уже 39 матчей подряд.
Сегодня, 13:35       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона забила в 39 матчах чемпионата подряд, сообщает Opta Sports.

Накануне в рамках 18-го тура Ла Лиги Барселона обыграла Эспаньол со счётом 2:0.

Этот матч стал для каталонской команды 39-м подряд, в котором ей удалось отличиться. В последний раз подопечные Флика уходили с поля без забитых мячей 15 декабря 2024 года.

На данный момент Барселона занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 49 очков.

Также в рамках 18-го тура Ла Лиги украинцы зажгли на Балеарах, стали известны оценки Ваната и Цыганкова.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом
Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны Форвард Атлетико привлекает внимание Барселоны
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина выбыла из парного разряда, дальше - одиночний
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Теннис15:20
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
Европа14:51
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Украина14:42
Колос продал своего нападающего в африканский клуб
Европа14:33
Рома все? Довбик принял решения покинуть римлян
Бокс14:07
Заб Джуда назвал условие, при котором Уайлдер сможет навязать борьбу Усику
Европа13:56
Челси поздравил Мудрика с днем рождения
Европа13:35
Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы
Теннис13:20
Ястремская начала сезон победой в первом раунде турнира в Брисбене
Формула 113:17
Макларен будет сотрудничать с одним из ключевых специалистов Ред Булл
Европа12:28
Манчестер Юнайтед отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK