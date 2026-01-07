Оценка Довбика за матч Ромы с Лечче

Во вторник, 6 января, Лечче сыграл против Ромы. Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле во втором тайме, а именно на 60-й минуте, а уже на 71-й сумел отличиться забитым мячом.

Добавим, что этот гол стал для форварда 50-м результативным действием в топ-5 чемпионатах. Ранее он оформил 24 гола и 8 передач за Жирону, а также 15 мячей и 3 ассиста за Рому.

Однако на 86-й минуте Артем получил повреждение и был заменен. За проведенное на поле время он отдал 86% точных передач (6 из 7), 14 раз коснулся мяча, выиграл одну воздушную дуэль и совершил одну успешную попытку дриблинга.

За игру Довбик получил оценку 7.0 от статистического портала Sofascore и 7.2 от Whoscored.

К слову, узнать, как завершился матч в рамках 19-го тура Серии А, можно на нашем сайте.

