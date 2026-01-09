iSport.ua
Реал надеется продлить контракт с Винисиусом

Тем не менее судьба бразильца остается неопределенной.
Сегодня, 18:15
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Реал и Винисиус Жуниор хотят продлить соглашение, пишет ESPN.

По информации издания, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Однако в то же время существует и множество сомнений по этому поводу.

Сам игрок хочет остаться в Мадриде, однако бразилец пока не видит гарантий относительно своего будущего в клубе.

Стороны вряд ли возобновят сорвавшиеся переговоры до старта ЧМ-2026, а значит Винисиус может начать новый сезон без нового контракта.

При этом все еще существует вероятность продажи бразильца летом, если поступит предложение, удовлетворяющее все стороны.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 26 матчей, записав на свой счет пять голов и восемь ассистов.

Ранее также сообщалось, что Барселона зарегистрировала своего летнего новичка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

