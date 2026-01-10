Флик - о мести Реалу за 1:2 на Бернабеу: Мне не нравятся...

Настроеные на победу в Суперкубке, а не на месть "королевской" команде.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что в раздевалке Барселоны очень ждут ближайший матч против Реала, якобы чтобы отомстить за поражение 2:1 в последнем класико на Бернабеу.

Однако главный тренер каталонской команды Ханси Флик на пресс-конференции перед финалом Суперкубка Испании опроверг мысли о мести мадридскому Реалу:

Лично мне не нравятся такие разговоры. Это был всего лишь один матч. После этого мы вернулись и сосредоточились на необходимом. Мы играли намного лучше и добились лучших результатов. Это был всего лишь один матч.

"Мы — Барселона, мы хотим выиграть все. Это главное. Я вижу, что моя команда очень сосредоточена. До конца сезона еще долгий путь. Завтра мы играем против одной из лучших команд мира и должны показать, на что мы способны", — цитирует немецкого специалиста журналист Mundo Deportivo.

Финал Суперкубка Испании состоится 11 января в Джидде, в 21:00 по киевскому времени.

К слову, Барселона активирует опцию выкупа форварда у Манчестер Юнайтед.

