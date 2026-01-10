iSport.ua
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной

Поделился планами на матч против "сине-гранатовых".
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В воскресенье, 11 января, пройдет финал Суперкубка Испании, мадридский Реал сыграет против Барселоны в Джидде.

Главный тренер Реала Хаби Алонсо поделился ожиданиями от предстоящей игры.

Это особенный матч. Мы хотели быть здесь, как только увидели Суперкубок в календаре. Это финал, в котором нужно уметь бороться, чтобы выиграть. Мы готовы. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как сыграть в завтрашнем матче.

Также Алонсо ответил, будет ли он подходить к матчу так же, как к игре с Барселоной на Бернабеу (2:1).

"Ответ похож на тот, что был перед матчем с Атлетико. Матч на Метрополитано не был ориентиром, но мы его не забыли. Сейчас то же самое. Контекст может быть другим. Очень важно, чтобы мы были уверены в себе и имели необходимую энергию".

Ранее главный тренер тренер Барселоны высказался об игре против "королевского" клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

