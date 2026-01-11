Портсмут - Арсенал 1:4: обзор матча и результат игры 11.01.2026
В воскресенье, 11 января, лондонский Арсенал встречался в гостях с Портсмутом в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Нынешний лидер английской Премьер-лиги успешно разобрался с одним из аутсайдеров Чемпионшипа, одержав разгромную победу со счетом 4:1.
Арсенал уже в дебюте встречи оказался в роли догоняющего после того, как на третьей минуте Колби Бишоп сумел поразить ворота гостей. Однако спустя пять минут после углового счет стал равным благодаря автоголу Андре Доззелла.
В середине первого тайма усилиями Габриела Мартинелли повели в матче уже "канониры" и могли увеличивать свое преимущество еще до перерыва, однако Нони Мадуэке не реализовал пенальти.
Тем не менее в начале второй половины встречи тот же Мартинелли отличился во второй раз, а на 72-й минуте бразилец оформил хет-трик, установив окончательный результат противостояния.
Статистика матча Портсмут - Арсенал 1/32 финала Кубка Англии
Портсмут - Арсенал 1:4
Голы: Бишоп, 3 - Доззелл, 8 (аг), Мартинелли, 25, 51, 72
На 43-й минуте Мадуэке не реализовал пенальти
Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 2.88
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 8
Фолы: 16 - 9
Портсмут: Буршик - Девлин, Пул, Шонесси (Огилви, 62), Суонсон (Уильямс, 73) - Доззелл, Ле Ро (Пек, 62) - Сегечич (Свифт, 73), Чаплин, Блэр (Уме, 40) - Бишоп.
Арсенал: Кепа - Уайт (Тимбер, 69), Нергор, Габриэл (Салмон, 76), Льюис-Скелли - Нванери (Эдегор, 69), Мерино, Эзе - Мадуэке, Жезус (Хаверц, 69), Мартинелли (Субименди, 82).
Предупреждения: Ле Ро - Льюис-Скелли, Уайт.
