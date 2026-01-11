Портсмут - Арсенал 1:4: обзор матча и результат игры 11.01.2026

В воскресенье, 11 января, лондонский Арсенал встречался в гостях с Портсмутом в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Нынешний лидер английской Премьер-лиги успешно разобрался с одним из аутсайдеров Чемпионшипа, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

Арсенал уже в дебюте встречи оказался в роли догоняющего после того, как на третьей минуте Колби Бишоп сумел поразить ворота гостей. Однако спустя пять минут после углового счет стал равным благодаря автоголу Андре Доззелла.

В середине первого тайма усилиями Габриела Мартинелли повели в матче уже "канониры" и могли увеличивать свое преимущество еще до перерыва, однако Нони Мадуэке не реализовал пенальти.

Тем не менее в начале второй половины встречи тот же Мартинелли отличился во второй раз, а на 72-й минуте бразилец оформил хет-трик, установив окончательный результат противостояния.

Статистика матча Портсмут - Арсенал 1/32 финала Кубка Англии

Портсмут - Арсенал 1:4

Голы: Бишоп, 3 - Доззелл, 8 (аг), Мартинелли, 25, 51, 72

На 43-й минуте Мадуэке не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 2.88

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 13 - 15

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 6 - 8

Фолы: 16 - 9

Портсмут: Буршик - Девлин, Пул, Шонесси (Огилви, 62), Суонсон (Уильямс, 73) - Доззелл, Ле Ро (Пек, 62) - Сегечич (Свифт, 73), Чаплин, Блэр (Уме, 40) - Бишоп.

Арсенал: Кепа - Уайт (Тимбер, 69), Нергор, Габриэл (Салмон, 76), Льюис-Скелли - Нванери (Эдегор, 69), Мерино, Эзе - Мадуэке, Жезус (Хаверц, 69), Мартинелли (Субименди, 82).

Предупреждения: Ле Ро - Льюис-Скелли, Уайт.

