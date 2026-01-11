iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Портсмут - Арсенал 1:4: обзор матча и результат игры 11.01.2026

Лондонская команда устроила волевой разгром представителю Чемпионшипа.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Арсенал победил Портсмут / Getty Images
Арсенал победил Портсмут / Getty Images

В воскресенье, 11 января, лондонский Арсенал встречался в гостях с Портсмутом в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

Нынешний лидер английской Премьер-лиги успешно разобрался с одним из аутсайдеров Чемпионшипа, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

Читай также: Челси разгромил в дерби Чарльтон в Кубке Англии

Арсенал уже в дебюте встречи оказался в роли догоняющего после того, как на третьей минуте Колби Бишоп сумел поразить ворота гостей. Однако спустя пять минут после углового счет стал равным благодаря автоголу Андре Доззелла.

В середине первого тайма усилиями Габриела Мартинелли повели в матче уже "канониры" и могли увеличивать свое преимущество еще до перерыва, однако Нони Мадуэке не реализовал пенальти.

Тем не менее в начале второй половины встречи тот же Мартинелли отличился во второй раз, а на 72-й минуте бразилец оформил хет-трик, установив окончательный результат противостояния.

Статистика матча Портсмут - Арсенал 1/32 финала Кубка Англии

Портсмут - Арсенал 1:4

Голы: Бишоп, 3 - Доззелл, 8 (аг), Мартинелли, 25, 51, 72

На 43-й минуте Мадуэке не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.06 - 2.88
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 13 - 15
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 8
Фолы: 16 - 9

Портсмут: Буршик - Девлин, Пул, Шонесси (Огилви, 62), Суонсон (Уильямс, 73) - Доззелл, Ле Ро (Пек, 62) - Сегечич (Свифт, 73), Чаплин, Блэр (Уме, 40) - Бишоп.

Арсенал: Кепа - Уайт (Тимбер, 69), Нергор, Габриэл (Салмон, 76), Льюис-Скелли - Нванери (Эдегор, 69), Мерино, Эзе - Мадуэке, Жезус (Хаверц, 69), Мартинелли (Субименди, 82).

Предупреждения: Ле Ро - Льюис-Скелли, Уайт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портсмут Кубок Англии Арсенал Лондон

Статьи по теме

Челси разгромил в дерби Чарльтон в Кубке Англии Челси разгромил в дерби Чарльтон в Кубке Англии
Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии Таловеров помог Сток Сити выбить Ковентри Лэмпарда из Кубка Англии
Манчестер Сити устроил избиение представителю третьего дивизиона в Кубке Англии Манчестер Сити устроил избиение представителю третьего дивизиона в Кубке Англии
Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение Обладатель Кубка Англии повторил более столетнее сомнительное достижение

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс19:24
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом
Европа18:49
Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии
Украина18:44
Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером
Украина18:25
Суперлига: Ровно одолел Мавп, Днепр обыграл Говерлу, Соколы победили Киев-Баскет
Европа18:08
Фиорентина не удержала победу над Миланом
Европа17:58
Арсенал с хет-триком Мартинелли разобрался в Кубке Англии с Портсмутом
Биатлон17:30
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Европа17:26
Ювентус положил глаз на защитника МЮ
Биатлон16:55
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
Биатлон16:32
Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK