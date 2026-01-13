Рома договорилась с Астон Виллой по Малена, слово за игроком

Рома хочет подписать Дониэлла Малена из Астон Виллы, однако за игроком также следит мадридский Атлетико.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Рома и Астон Вилла достигли договорённости о том, что игрок отправится в аренду с опцией выкупа.

Трансфер для римлян может обойтись в 25-30 млн евро, однако сам 26-летний форвард ещё не дал согласия на переход.

Помимо Ромы, игроком интересовался мадридский Атлетико, однако клуб не связывался ни с представителями нидерландского футболиста, ни с Астон Виллой. Отмечается, что Малена рассматривают как замену Джакомо Распадори, который близок к переходу в Аталанту.

К слову, ключевой защитник Баварии пропустит три недели - у него травма связок голеностопа.

