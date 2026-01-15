Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби

Обсудили ситуацию в клубе после увольнения Аморима.

Руководители Манчестер Юнайтед встретятся с новым тренером перед матчем против Сити.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сэр Джим Рэтклифф, а также Джоэл и Аврам Глейзеры встретятся с Майклом Кэрриком перед предстоящим манчестерским дерби, которое состоится 17 января.

Отмечается, что большинство фанатов "красных дьяволов" не одобрили увольнение Рубена Аморима и собираются устроить протест на матче против Фулхэма, который состоится 1 февраля.

Как сообщает журналист, причина встречи боссов МЮ с Майклом это минимизировать его волнение перед предстоящими играми.

На текущий момент манкунианцы занимают 7-е место в АПЛ. Ранее они вылетели из Кубка Англии. К слову, Арсенал уже определился с судьбой Артеты.

