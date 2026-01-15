iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан близок к продлению соглашения с капитаном

Удерживают ключевого голкипера.
Сегодня, 15:22       Автор: Валентина Чорноштан
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Майк Меньян принял решение остаться в Серии А, Милан готов предложить долгосрочный контракт.

По информации журналиста Николо Скира, по новому контракту зарплата французского голкипера вырастет до 7 миллионов евро в год с учетом бонусных выплат.

Новый договор капитана Милана будет рассчитан до конца июня 2030 или 2031 года, в то время как его текущее соглашение с клубом истекает в конце июня 2026 года.

В этом сезоне Майк Меньян провел 10 "сухих" игр в 22 матчах за Милан во всех турнирах.

К слову, другой клуб Серии А навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

Статьи по теме

Новичок Милана попал в лазарет Новичок Милана попал в лазарет
Фиорентина не удержала победу над Миланом Фиорентина не удержала победу над Миланом
Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом
Милан минимально переиграл Кальяри Милан минимально переиграл Кальяри

Видео

ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Комо примет Милан, завершение тура Бундеслиги
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Астон Вилла согласовала контракт с бывшим форвардом
Европа15:22
Милан близок к продлению соглашения с капитаном
ММА15:08
Амосов - о дебютном бое в UFC: Если такого типа не перееду, то мне в UFC делать нечего
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
Европа14:37
Наполи навяжет середнякам АПЛ конкуренцию за форварда Фенербахче
Теннис14:29
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов
Европа14:04
Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби
Биатлон13:51
Лидер сезона пропустит эстафету в Рупольдинге
Бокс13:29
Гвоздик подерется на шоу Zuffa Boxing
НБА13:12
ТОП-10 моментов НБА: силовой данк Уильямсона возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK