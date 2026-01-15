Милан близок к продлению соглашения с капитаном

Майк Меньян принял решение остаться в Серии А, Милан готов предложить долгосрочный контракт.

По информации журналиста Николо Скира, по новому контракту зарплата французского голкипера вырастет до 7 миллионов евро в год с учетом бонусных выплат.

Новый договор капитана Милана будет рассчитан до конца июня 2030 или 2031 года, в то время как его текущее соглашение с клубом истекает в конце июня 2026 года.

В этом сезоне Майк Меньян провел 10 "сухих" игр в 22 матчах за Милан во всех турнирах.

