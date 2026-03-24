После Кубка лиги Гвардиола близок к рекорду Фергюсона

Манчестер Сити побеждает Арсенал и приносит испанскому наставнику 40-й трофей.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Пеп Гвардиола / Getty Images
Манчестер Сити сумел переиграть Арсенал в рамках Кубка английской лиги, тем самым тренер "горожан" выиграл 40-й трофей в своей тренерской карьере.

На данный момент Пеп Гвардиола является вторым тренером, достигшим этой отметки. Первым был Алекс Фергюсон, у шотландца, возглавлявшего МЮ и Абердин, 49 трофеев.

Добавим, что наибольшее количество трофеев испанский наставник завоевал именно с английским клубом - 19. На втором месте по количеству трофеев идет Барселона (14), а замыкает топ-3 мюнхенская Бавария (7).

В текущий момент Сити занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера, Арсенала, на 9 очков.

К слову, Суперкубок Англии перенесли на другую арену.

