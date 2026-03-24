iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фернандес разочарован увольнением тренера и рассматривает смену команды

Раздумывает о будущем после Кубка мира, интерес из Саудовской Аравии не привлекает.
Сегодня, 11:37       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images

Хавбек Челси Энцо Фернандес разочарован увольнением Энцо Марески с поста тренера синих, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что уход итальянского наставника повлиял на решение аргентинца покинуть лондонскую команду. Тем временем руководство Челси не хочет продавать Фернандеса.

Сообщается также, что ходят слухи о возможном переходе Энцо в Реал, однако чемпион мира 2022 года заявил, что сосредоточен на выступлениях   за Челси.

По данным журналиста, игрок примет решение о своём будущем после ближайшего чемпионата мира. Добавим, что полузащитником интересуется Аль-Иттихад, но на данном этапе карьеры Энцо не рассматривает переход в чемпионат Саудовской Аравии.

К слову, после Кубка лиги Гвардиола близок к рекорду Фергюсона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Энцо Мареска

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK