Ливерпуль рассматривает назначение Алонсо

Однако у специалиста есть свое условие.

Хаби Алонсо может стать новым тренером Ливерпуля, сообщает Bild.

По информации издания, Арне Слот может быть уволен летом. Десятое поражение в АПЛ повлияло на судьбу специалиста, хоть и не вызвало немедленную отставку.

Клуб не планирует спешить, и пока еще даже не делал предложение Алонсо. Хотя именно испанец считается лучшим кандидатом.

Сам же специалист готов будет принять предложение мерсисайдцев, но лишь при одном условии. Алонсо хочет иметь контроль над трансферами клуба.

Это будет ключевым условиям испанца, так как не хочет повторять ошибку, допущенную в Реале.

Ранее также сообщалось, что клуб МЛС готов сделать предложение Салаху.

