iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль рассматривает назначение Алонсо

Однако у специалиста есть свое условие.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Хаби Алонсо может стать новым тренером Ливерпуля, сообщает Bild.

По информации издания, Арне Слот может быть уволен летом. Десятое поражение в АПЛ повлияло на судьбу специалиста, хоть и не вызвало немедленную отставку.

Клуб не планирует спешить, и пока еще даже не делал предложение Алонсо. Хотя именно испанец считается лучшим кандидатом.

Сам же специалист готов будет принять предложение мерсисайдцев, но лишь при одном условии. Алонсо хочет иметь контроль над трансферами клуба.

Это будет ключевым условиям испанца, так как не хочет повторять ошибку, допущенную в Реале.

Ранее также сообщалось, что клуб МЛС готов сделать предложение Салаху.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

Европа18:20
Ливерпуль рассматривает назначение Алонсо
ЧМ-202617:30
Поттер расхвалил сборную Украины накануне поединка
Европа16:48
Салах может оказаться в одной команде с другой суперзвездой
Формула 116:22
Гран-при Японии: расписание гоночного уик-энда
Бокс14:54
Усик сообщил, будет ли он драться с обязательным претендентом по линии WBC
Лига Чемпионов14:25
Клубы Лиги 1 просят перенести игры перед матчами в Еврокубках
НБА13:52
Ламело Болл обогнал Карри приблизился к рекорду Кембы Уокера
Бокс13:32
Фрэнсис Нганну заявил что Усик сорвал его бой
Формула 113:17
Алонсо пропустит первую практику в Сузуке. В чем причина?
Европа12:50
Руководство Ньюкасла принял решения касательно Хау
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK