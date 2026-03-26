Атлетико готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком клуба

Атлетико намерен сохранить Хулиана Альвареса, пишет Marca.

Напомним, что аргентинец активно интересуются Арсенал и Барселона, однако "матрацники" не намерены продавать игрока.

А чтобы убедить и самого игрока остаться в Мадриде, клуб готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком.

Сейчас Альварес получает 7 млн евро, Атлетико готов предложить ему 9+1 млн евро в год, доведя его до уровня Яна Облака.

Также издание утверждает, что сам форвард счастлив в Мадриде, потому переговоры вряд ли будут сложными. Хотя официальных контактов между сторонами пока не было.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!