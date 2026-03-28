Барселона не будет идти ва-банк ради форварда Атлетико

Каталонцы сохраняют осторожность в переговорах с чемпионом мира 2022.
Сегодня, 14:52       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку вместе с тренером каталонской команды Ханси Фликом приняли решение касательно подписания Хулиана Альвареса.

"Сине-гранатовая" команда сейчас в поиске форварда, ведь контракт Роберта Левандовски этим летом подходит к концу, а уровень игры Феррана Тореса не является конкурентоспособным для следующего сезона.

Барселона с зимнего трансферного окна начала присматриваться к нападающим, которые смогут заменить поляка и испанца. Один из кандидатов - аргентинец Альварес, однако высокая стоимость игрока делает договориться о сделке практически невозможным.

На текущий момент каталонцы не готовы переплачивать за нападающего и выходить за рамки финансовой модели. Если чемпион мира 2022 действительно хочет покинуть Атлетико, он, по мнению Барселоны, должен оказывать давление на клуб, чтобы добиться трансфера, пишет Marca.

Тем временем  команда украинского защитника Миколенко приняла решение касательно будущего своего тренера.

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

