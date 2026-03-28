Барселона не будет идти ва-банк ради форварда Атлетико

Каталонцы сохраняют осторожность в переговорах с чемпионом мира 2022.

Спортивный директор Барселоны Деку вместе с тренером каталонской команды Ханси Фликом приняли решение касательно подписания Хулиана Альвареса.

"Сине-гранатовая" команда сейчас в поиске форварда, ведь контракт Роберта Левандовски этим летом подходит к концу, а уровень игры Феррана Тореса не является конкурентоспособным для следующего сезона.

Барселона с зимнего трансферного окна начала присматриваться к нападающим, которые смогут заменить поляка и испанца. Один из кандидатов - аргентинец Альварес, однако высокая стоимость игрока делает договориться о сделке практически невозможным.

На текущий момент каталонцы не готовы переплачивать за нападающего и выходить за рамки финансовой модели. Если чемпион мира 2022 действительно хочет покинуть Атлетико, он, по мнению Барселоны, должен оказывать давление на клуб, чтобы добиться трансфера, пишет Marca.

