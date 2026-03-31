Лейпциг принял решение касательно трансфера своего перспективного игрока

В СМИ не раз упоминалось имя вингера Лейпцига, и то, что им интересуются такие европейские гранды, как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Бавария. Из-за этих слухов немецкий клуб принял решение касательно Яна Диоманде.

По имеющейся информации, они решили не продавать 19-летнего игрока, несмотря на спрос и возможность заработать на его переходе. Добавим, что Диоманде оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Отмечается, что действующий контракт ивуарийца рассчитан до 2030 года и не содержит пункта о выкупе, что оставляет полный контроль над карьерой игрока за клубом.

Однако некоторые изменения в договор они всё же хотят внести, чтобы показать вингеру, насколько он важен для клуба и что его не хотят терять. В частности, речь идёт о повышении зарплаты, при этом новое соглашение по-прежнему не будет предусматривать отступных.

