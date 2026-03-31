УЕФА может оштрафовать английский клуб

Ньюкасл провел несакционированную союзом сделку.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Ньюкасл / Getty Images

Ньюкасл может получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА, сообщает The Times.

Ранее "сороки" отдали в аренду Сент Джеймс Парк и прилегающие территории дочерней компании. 

Согласно отчеты, клуб получил 133 млн фунтов от этой сделки. В АПЛ подобные рычаги позволены, так лига помогает клубам соблюдать правила.

Однако УЕФА подобные сделки не одобряет. В прошлом сезоне по такой же причине были оштрафованы Челси и Астон Вилла. 

Из-за возможного штрафа и непопадания в Лигу чемпионов Ньюкасл может быть вынужден летом расставаться с ключевыми игроками.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм назначил нового тренера.

Статьи по теме

Руководство Ньюкасла принял решения касательно Хау Руководство Ньюкасла принял решения касательно Хау
Английский фиаско. Четыре клуба АПЛ не справились с 1/8 финала ЛЧ Английский фиаско. Четыре клуба АПЛ не справились с 1/8 финала ЛЧ
Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче
Ньюкасл за счет быстрого гола одолел Челси Ньюкасл за счет быстрого гола одолел Челси

Украина - Албания: видео голов
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся в товарищеском матче с Албанией
просмотров
Футбол сегодня: товарищеский матч сборной Украины и второй раунд отбора на ЧМ-2026
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 24-го тура
просмотров
NaVi вышли в финал BLAST Open Spring 2026
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Европа23:10
Украина - Албания: видео голов
Киберспорт22:50
NaVi начнут квалификацию BLAST Slam VII матчем против росиян
Европа22:30
Саудовский клуб интересуется лидером Барселоны
Украина22:20
Защитник Полесья дебютировал за сборную Украины
Европа21:55
Каземиро попрощался с болельщиками Манчестер Юнайтед
Украина21:42
Украина провела срочную замену в стартовом составе на спарринг с Албанией
Европа21:20
УЕФА может оштрафовать английский клуб
Европа20:55
Молодежная сборная Украины одолела Венгрию в квалификации Евро-2027
Формула 120:40
Аджар назвал главную проблему болида Ред Булл
Украина20:38
Украина огласила стартовый состав на спарринг с Албанией
