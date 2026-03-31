УЕФА может оштрафовать английский клуб

Ньюкасл может получить штраф за нарушение финансовых правил УЕФА, сообщает The Times.

Ранее "сороки" отдали в аренду Сент Джеймс Парк и прилегающие территории дочерней компании.

Согласно отчеты, клуб получил 133 млн фунтов от этой сделки. В АПЛ подобные рычаги позволены, так лига помогает клубам соблюдать правила.

Однако УЕФА подобные сделки не одобряет. В прошлом сезоне по такой же причине были оштрафованы Челси и Астон Вилла.

Из-за возможного штрафа и непопадания в Лигу чемпионов Ньюкасл может быть вынужден летом расставаться с ключевыми игроками.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм назначил нового тренера.

