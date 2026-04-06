"Прошу отнестись с уважением": Сын Луческу сделал заявление о состоянии отца

Разван Луческу высказался о пребывании тренера в отделении интенсивной терапии.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу / Getty Images

Разван Луческу, тренер греческого ПАОК и сын Мирчи Луческу, прокомментировал госпитализацию отца из-за серьезных проблем с сердцем.

Румынский специалист попросил всех с уважением отнестись к этой ситуации и ожидать только официальных заявлений врачей по поводу его состояния.

Читай также: Луческу ввели в состояние искусственной комы

"Это трудная ситуация, и я прошу отнестись к этому с уважением. Персонал больницы лучше знает, как это объяснить. Они сделают объявление, когда нужно и когда посчитают, что это подходящее время. Поймите это. Это совсем нелегко", - приводит слова Луческу-младшего GSP.

В то же время медики отмечают, что состояние 80-летнего пациента остается стабильно тяжелым, а дальнейшие сообщения будут предоставлены в случае его изменения.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии и введен в искусственную кому.

Ранее Луческу официально завершил работу со сборной Румынии.

