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Дэвис: Невозможно не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради Конте

Валлиец в восторге от своего наставника.
Сегодня, 13:49
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images
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Защитник Тоттенхэма Бен Дэвис высказался о главном тренере клуба Антонио Конте после конфликта с Томасом Тухелем.

"Мы привыкли видеть в нем такую страсть! Его послужной список говорит сам за себя. Он тренер мирового класса.

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Но, будучи членом его команды, ты не можешь не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради него.

Он энергичен, он очень четко понимает, чего хочет от своей команды. Он очень страстный человек. Когда он говорит, ты не можешь делать ничего другого, кроме как просто сидеть и слушать", – сказал Дэвис в интервью The Sun.

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