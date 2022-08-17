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Атлетико повысил ценник на своего форварда

В услугах Альваро Мораты заинтересован Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 18:48
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images
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Альваро Мората проводит отличный старт сезона-2022/23, что побудило боссов Атлетико повысить свои финансовые запросы, касающиеся продажи форварда.

Как сообщает испанское издание AS, руководство "матрасников", которое было готовы отпустить футболиста за 35 млн теперь хочет получить в два раза больше.

В первом же туре Ла Лиги испанец оформил дубль в ворота Хетафе, а ранее забил три мяча в товарищеском матче против туринского Ювентуса.

Это впечатлило правление мадридцев, и теперь они менее заинтересованы в продаже своего нападающего.

Напомним, ранее сообщалось, что Мората может перейти в Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед атлетико мадрид Альваро Мората
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