Насри предложил Роналду перейти в клуб из чемпионата Франции
Португальца хотели бы увидеть в связке с другим форвардом.
Бывший хавбек Арсенала и Манчестер Сити Самир Насри предлагает нападающему Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду перейти в Марсель.
"У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед, а Марсель даст ему возможность играть в Лиге чемпионов!
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Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно", – сказал Насри в интервью Jeunes Footeux.
В текущем сезоне на счету португальца 3 матча в рамках АПЛ.