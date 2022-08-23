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Насри предложил Роналду перейти в клуб из чемпионата Франции

Португальца хотели бы увидеть в связке с другим форвардом.
Вчера, 21:44
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Бывший хавбек Арсенала и Манчестер Сити Самир Насри предлагает нападающему Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду перейти в Марсель.

"У меня есть решение для Криштиану! Он может расторгнуть контракт с Манчестер Юнайтед, а Марсель даст ему возможность играть в Лиге чемпионов!

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Атакующая связка Криштиану Роналду – Алексис Санчес... Мне нравится! Выглядит интересно", – сказал Насри в интервью Jeunes Footeux.

В текущем сезоне на счету португальца 3 матча в рамках АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Самир Насри Криштиану Роналду
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