Мечты сбываются: Игроки Атлетико провели совместную тренировку с юным футболистом из фавел
Мадридский клуб исполнил мечту юного бразильца.
Известный тиктокер Иран Феррейра, снимающий видео со своими скилами и дальними ударами, попал на клубную базу Атлетико.
Мадридский клуб подарил юному футболисту из фавел именную футболку, а также разрешил ему провести тренировку с бразильско-португальской диаспорой футболистов.
Во время занятия Иран показал один из своих фирменных ударов с дальней дистанции, после чего футболисты Атлетико с объятиями отпраздновали шикарный удар блогера.
Ранее сообщалось, что Атлетико пошло по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.