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Мечты сбываются: Игроки Атлетико провели совместную тренировку с юным футболистом из фавел

Мадридский клуб исполнил мечту юного бразильца.
Сегодня, 14:53
Иран Феррейра / Instagram
Иран Феррейра / Instagram
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Известный тиктокер Иран Феррейра, снимающий видео со своими скилами и дальними ударами, попал на клубную базу Атлетико.

Мадридский клуб подарил юному футболисту из фавел именную футболку, а также разрешил ему провести тренировку с бразильско-португальской диаспорой футболистов.

Во время занятия Иран показал один из своих фирменных ударов с дальней дистанции, после чего футболисты Атлетико с объятиями отпраздновали шикарный удар блогера.

Ранее сообщалось, что Атлетико пошло по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео атлетико мадрид
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