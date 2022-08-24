Мечты сбываются: Игроки Атлетико провели совместную тренировку с юным футболистом из фавел

Известный тиктокер Иран Феррейра, снимающий видео со своими скилами и дальними ударами, попал на клубную базу Атлетико.

Мадридский клуб подарил юному футболисту из фавел именную футболку, а также разрешил ему провести тренировку с бразильско-португальской диаспорой футболистов.

Во время занятия Иран показал один из своих фирменных ударов с дальней дистанции, после чего футболисты Атлетико с объятиями отпраздновали шикарный удар блогера.

Ранее сообщалось, что Атлетико пошло по пути Барселоны и просит лидеров "срезать" зарплаты.