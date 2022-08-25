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Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:00
Барселона - Манчестер Сити: Видео голов / Getty Images
Барселона - Манчестер Сити: Видео голов / Getty Images
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В среду, 24 августа, Барселона и Манчестер Сити провели товарищеский матч. Команды на двоих забили шесть голов, в итоге сыграв в результативную ничью.

В первом тайме команды забили по одному разу. Сначала Альварес вывел вперед Сити, но уже через несколько минут Обамеянг сравнял счет.

Во втором тайме ситуация повторилась, однако на этот раз сначала забил де Йонг, а потом Палмер восстановил паритет.

На 79-й минуте Депай вновь вывел Барселону вперед и казалось, что победа уже близка. Однако на девятой добавленной минуте Марез забил с пенальти, принеся своей команде ничью - 3:3.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Сити:

Барселона - Манчестер Сити 3:3

Голы: Обамеянг, 29, де Йонг 67, Депай, 79 - Альварес, 21, Палмер, 70, Марез 90+9 (пенальти

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Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча
Барселона - Манчестер Сити 3:3 Видео голов и обзор матча

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