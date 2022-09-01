Сын легендарного форварда близок к переходу в Валенсию

Игрок не нужен его нынешнему тренеру, а потому его ждет очередная командировка.

Левый вингер Ромы Джастин Клюйверт вскоре сменит клубную прописку. По информации Фабрицио Романо, Рома и Валенсия достигли договоренности относительно перехода 23-летнего нидерландца.

Игрок также согласился на такое развитие событий. Сам формат сделки будет объявлен позже.

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"Джаллоросси" приобрели Клюйверта летом 2018 года, заплатив Аяксу 17,25 миллиона евро. Не сумев зарекомендовать себя за два сезона, футболист в дальнейшем отправлялся в аренды в РБ Лейпциг и Ниццу.

В прошлом сезоне в составе "орлят" он принял участие в 31 матче, записав на свой счет шесть голов и семь ассистов.