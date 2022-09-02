Джастин Клюйверт перешел в Валенсию

Этот трансфер все-таки состоялся - Джастин Клюйверт покинул Рому и перешел в Валенсию, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Испанский клуб договорился с "джаллоросси" об аренде 23-летнего вингера, который проведет сезон-2022/23 в испанской Ла Лиге. По завершению арендного соглашения "летучие мыши" будут иметь возможность выкупить контракт игрока за 15 миллионов евро.

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После ухода из Аякса в 2018 году Клюйверт так и не смог закрепиться ни в одной из трех команд, в которых он выступал.

Прошлогоднюю кампанию Джастин провел в составе французской Ниццы, но его шесть голов и семь результативных передач в 31 поединке не убедили руководство "орлят" в необходимости выкупа его контракта.