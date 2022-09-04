Конте: Не считаю, что Тоттенхэм на одном уровне с топ-клубами

Итальянский специалист просит не ставит его в один ряд с мировыми гигантами.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился мнением о победе над Фулхэмом (2:1) в рамках 6 тура АПЛ.

"Важно, чтобы команда играла с большим энтузиазмом и на кураже. В то же время нужно быть реалистом: в ноябре ситуация была проблематичной, и после домашнего поражения от МЮ со счетом 0:3 клуб принял решение уволить Нуну Эшпириту Санту.

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Если кто-то думает, что спустя лишь десять месяцев мы теперь на одном уровне с топ-клубами, то я так не считаю. Если бы я хотел вам солгать, я бы солгал", – сказал Конте в интервью Football London.

Напомним, после 6 туров АПЛ Тоттенхэм занимает третью строчку, набрав 14 баллов.