Моуриньо - о разгроме от Удинезе: Лучше проиграть единожды 0:4, чем четыре раза по 0:1
Португальский специалист принялся философствовать после первого поражения в сезоне.
В рамках пятого тура итальянской Серии А Рома разгромно проиграла Удинезе со счётом 0:4.
Наставник "волков" Жозе Моуриньо поделился мыслями об этом матче.
Читай также: Удинезе - Рома 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
"Сложный матч, тяжелый соперник, знающий, как нужно действовать в таких играх.
В таких матчах нельзя отставать в счете, поскольку соперник очень хорошо защищается, выбегает в контратаки, может контролировать темп, делать тактические фоли. Так что если ты отстаешь – у тебя проблемы.
Предпочитаю проиграть один матч 4:0, чем четыре матча 1:0, потому что в результате мы потеряли всего три очка, а не 12", - цитирует слова португальца издание Football Italia.