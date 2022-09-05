Моуриньо - о разгроме от Удинезе: Лучше проиграть единожды 0:4, чем четыре раза по 0:1

В рамках пятого тура итальянской Серии А Рома разгромно проиграла Удинезе со счётом 0:4.

Наставник "волков" Жозе Моуриньо поделился мыслями об этом матче.

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"Сложный матч, тяжелый соперник, знающий, как нужно действовать в таких играх.

В таких матчах нельзя отставать в счете, поскольку соперник очень хорошо защищается, выбегает в контратаки, может контролировать темп, делать тактические фоли. Так что если ты отстаешь – у тебя проблемы.

Предпочитаю проиграть один матч 4:0, чем четыре матча 1:0, потому что в результате мы потеряли всего три очка, а не 12", - цитирует слова португальца издание Football Italia.