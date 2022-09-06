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Конте выразил бурное недовольство календарем Тоттенхэма

Итальянский специалист заявил, что его игроки подвергаются сильной нагрузке.
Сегодня, 19:49
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images
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Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заявил, что недоволен плотным графиком матчей своей команды.

"Честно говоря, расписание у Тоттенхэма просто безумное. Мы провели три матча за шесть дней: против Ноттингема, Вест Хэма и Фулхэма. Сейчас у нас четырехдневный перерыв, но затем снова последуют три матча за шесть дней: против Марселя, Манчестер Сити на выезде и Спортинга на выезде.

Мне кажется, впервые в карьере я сталкиваюсь с подобным графиком. Я изучил календари других команд и увидел, что в этой ситуации Тоттенхэм как будто наказывают.

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Нам не повезло в этой ситуации. Надеюсь, что в будущем мы будем больше внимания уделять диалогу с АПЛ, я поговорил об этом с руководством. В подобных условиях от того, больше у вас на один день отдыха или меньше, все может радикально поменяться, вы можете потерять очки.

Если ты хочешь быть победителем, нужно заботиться о деталях. Нюансы расписания очень важны для любой команды, особенно для желающей побороться за что-нибудь важное. Думаю, в будущем этот аспект можно значительно улучшить", – сказал Конте в интервью сайту УЕФА.

Напомним, в среду, 7 сентября, Тоттенхэм сыграет в Лиге чемпионов против Марселя. Матч начнется в 22:00 по Киеву.

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