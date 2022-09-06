Голкипер Челси отказался продлевать контракт с клубом

Менди хочет получать не меньше своего конкурента по позиции.

Голкипер Эдуар Менди отклонил предложение Челси по контракту. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Приоритетом руководства лондонского клуба стало продление соглашений с вратарем Эдуаром Менди и полузащитником Мэйсоном Маунтом. Сенегалец отклонил первое предложение Челси, так как ему предложили зарплату ниже, чем у резервного вратаря Кепы Аррисабалаги, который получает 190 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент Менди получает одну из самых низких зарплат в Челси. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба.