iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Голкипер Челси отказался продлевать контракт с клубом

Менди хочет получать не меньше своего конкурента по позиции.
Сегодня, 20:21
Эдуар Менди / Getty Images
Эдуар Менди / Getty Images
0 0 0

Голкипер Эдуар Менди отклонил предложение Челси по контракту. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Приоритетом руководства лондонского клуба стало продление соглашений с вратарем Эдуаром Менди и полузащитником Мэйсоном Маунтом. Сенегалец отклонил первое предложение Челси, так как ему предложили зарплату ниже, чем у резервного вратаря Кепы Аррисабалаги, который получает 190 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент Менди получает одну из самых низких зарплат в Челси. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси эдуар менди
0 0 0

Статьи по теме

Вынужденная мера: Обамеянг показал новую маску перед дебютом за Челси после ужасного нападения Вынужденная мера: Обамеянг показал новую маску перед дебютом за Челси после ужасного нападения
Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба Челси продлил контракт с ключевым защитником клуба
Ницца подписала контракт с экс-хавбеком Челси Ницца подписала контракт с экс-хавбеком Челси
Челси пытался в последний день трансферного окна подписать хавбека Саутгемптона Челси пытался в последний день трансферного окна подписать хавбека Саутгемптона
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Хави назвал свою главную цель на посту тренера Барселоны
Сборные20:43
Яннису не хватило трех очков, чтобы побить рекорд результативности Евробаскета
Лига Чемпионов20:30
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа20:21
Голкипер Челси отказался продлевать контракт с клубом
Сборные20:16
Евробаскет-2022: Украина уступила Греции, Франция обыграла Боснию
Сборные20:03
Украина не смогла продлить победную серию, проиграв Греции на чемпионате Европы
Европа19:49
Конте выразил бурное недовольство календарем Тоттенхэма
Формула 119:36
Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы
Европа19:22
Кунде: Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в ЛЧ за победой
Формула 119:06
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK