Стам: Не верю, что Роналду доволен ролью запасного

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Яп Стам высказался о выходе форварда Криштиану Роналду со скамейке запасных.

"Я не знаю, станет ли он проблемой. Я думаю, что Криштиану – фантастический игрок. Он по-прежнему качественный игрок, отличный бомбардир.

Он присоединился к команде после предсезонной подготовки, когда был в недостаточно хорошей форме, и тренер принимал решения, используя игроков, которые находятся в хорошей форме и готовы выходить в старте, а также учитывая то, как он хочет играть и с какой интенсивностью.

Но Роналду – это игрок, который хочет играть в каждом матче. Я не думаю, что он относится к тому типу игроков, которые, обладая качествами и достигнув определенных успехов, будут рады, сидя на скамейке запасных. Он проявит себя и подтолкнет остальных к нужному уровню игры.

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Иметь рядом такого человека, как он, – это здорово для команды и тренера. Я был на игре против Арсенала, и со стороны казалось, что Роналду оказывает положительное влияние на игроков со скамейки запасных – до игры, во время нее. Сейчас он более или менее освоился со своей ролью и тем, как идут дела у команды.

Я не могу поверить, что он согласен со своей нынешней ролью, и доволен ею. Игрок его уровня и его человеческих качеств постучится в дверь тренера. Он образцовый профессионал, так что он еще будет забивать за команду", – сказал Стам в интервью The Sun.

В текущем сезоне на счету Роналду 6 матчей в рамках АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.