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Президент ФА Боснии и Герцеговины: У нас есть согласие УЕФА на матч с россиянами

Боснийская сторона настаивает на проведении скандального поединка со страной-агрессором.
Сегодня, 17:40
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
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Президент Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович высказался по поводу возможности проведения товарищеского матча против россиян.

По его словам, со стороны УЕФА нет запрета на организацию подобного поединка, запланированного на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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"Важно сказать, что у нас есть согласие УЕФА на проведение матча. Они отстранили РФ от участия в официальных поединках, но что касается товарищеских матчей, то запретов на их проведение нет", - приводит слова Жельковича BH Live.

Отметим, что ведущие игроки боснийской сборной отказываются принимать участие в товарищеском матче с россиянами. Публично против проведения подобного поединка выступили лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола потребовала от УЕФА и ФИФА не допустить проведение матча Боснии и Герцеговины с россиянами.

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